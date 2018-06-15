В России проходит чемпионат мира по футболу - 2018 и эксперты интересуются у маститых гуру их прогнозами на исход Мундиаля. Так, например, тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью считает, что чемпионат выиграет сборная Англии.

Не остался в стороне от пророческого процесса и тренер киевского Динамо Александр Хацкевич

Как передает Еврорадио, коуч "бело-синих" хоть и будет болеть за "красивый футбол", но тем не менее, назвал фаворитов турнира.



"На этом чемпионате мира фавориты Германия, Бразилия, Франция, Аргентина", - заявил Александр Хацкевич.

Ранее "Страна" сообщала, что появились фото, как болельщики праздновали голы первого матча ЧМ-2018 в России.

Также мы ведем Дневник ЧМ-2018 и рассказываем как проходит второй день Мундиаля.