Тренер Динамо назвал свою четверку фаворитов ЧМ - 2018
В России проходит чемпионат мира по футболу - 2018 и эксперты интересуются у маститых гуру их прогнозами на исход Мундиаля. Так, например, тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью считает, что чемпионат выиграет сборная Англии.
Не остался в стороне от пророческого процесса и тренер киевского Динамо Александр Хацкевич
Как передает Еврорадио, коуч "бело-синих" хоть и будет болеть за "красивый футбол", но тем не менее, назвал фаворитов турнира.
"На этом чемпионате мира фавориты Германия, Бразилия, Франция, Аргентина", - заявил Александр Хацкевич.
Ранее "Страна" сообщала, что появились фото, как болельщики праздновали голы первого матча ЧМ-2018 в России.
Также мы ведем Дневник ЧМ-2018 и рассказываем как проходит второй день Мундиаля.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!