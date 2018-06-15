Правительство до конца года реализует инициативу по повышению минимальной заработной платы с 3723 гривен на текущий момент до 4200 гривен.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает УНИАН.

"Когда мы говорим о том, что в этом году будет или не будет повышения минимальной заработной платы, я все же оптимист. Я убежден, что инициатива, которую провозгласили все же не политические силы, а президент Украины, что мы должны, по меньшей мере, сделать 4200 , я убежден, что 4200 в этом году будет реализована. Мы сделаем этот шаг", - сказал Розенко.

При этом Розенко отметил, что повышение зарплат должно быть экономически обоснованным и не происходить за счет дополнительной печати денег Национальным банком.

Вице-премьер отметил, что правительство в этом году уже увеличило "минималку" с 3200 до 3723 гривен.

"То есть это тоже достаточно серьезный шаг, и этот шаг вдвое превысит те инфляционные процессы, которые мы получим. То есть, все же идем опережающими темпами. Рост зарплат будет идти выше инфляции в Украине", - сказал он.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко заявил, что повышение минималки до 4200 гривен еще не предел.

Также мы сообщали, что в Минфине заявили, что предпосылок для повышения минималки нет.