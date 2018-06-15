Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное повышению пенсионного возраста в России.

В в Instagram он написал следующее:

"Пенсионный возраст это идол,

Образ, а под красками — фанера.

Может есть, но я давно не видел,

Не во сне, а наяву пенсионера".

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" сообщала, что премьер Медведев озвучил планы по повышению пенсионного возраста в России.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 14 июня объявил о повышении пенсионного возраста в России. Для женщин он составит 63 года вместо 55 лет, для мужчин — 65 вместо 60 лет. Повышение начнется с 2019 года и продлится до 2034 года. Все парламентские фракции, кроме "Единой России", пообещали проголосовать против повышения пенсионного возраста.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил предложение правительства повысить возраст выхода на пенсию тем, что «"ни одна страна не существует в вакууме". В 2005 году российский лидер Владимир Путин заявлял, что пенсионный возраст не будет повышаться во время его президентства. Песков подчеркнул, что эти слова прозвучали 13 лет назад, а с тех пор произошло изменения "и с точки зрения демографии, и с точки зрения развития экономики".

Также Минсоцполитики Украины обещает еще 10 лет не повышать пенсионный возраст