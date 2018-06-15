Шевченковский районный суд города Киева сегодня отказал защите экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова о выезде обвиняемого на лечение за границу.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратур.

В то же время, во время судебного заседания по существу рассмотрения обвинительного акта судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении процессуальных обязанностей обвиняемому на два месяца.

Отмечается, что из-за продолжительного рассмотрения ходатайства о продлении процессуальных обязанностей прокурор не смог зачитать ни одной страницы обвинительного акта.

Следующее судебное заседание назначено на 13 августа на 15.30.

В САП уточнили, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по требованию стороны защиты начали 7 декабря 2017 года зачитывать полный текст обвинительного акта, состоящий из 774 страниц, 245 из которых уже зачитано.

10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт в отношении Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминируются злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог - ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК. По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что причинило государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Ранее "Страна" сообщала, что "прокурор не смог прочитать ни страницы обвинительного акта". На суде по делу Насирова пропал свет.

Также суд отказал защите Насирова в отводе прокурора.