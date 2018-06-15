Министерство здравоохранения намерено улучшить сотрудничество с Министерством внутренних дел при оказании экстренной медицинской помощи. Об этом рассказала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на брифинге, посвященном трансформации системы здравоохранения Украины, сообщает "112 Украина".

"Сотрудничество с полицией и вообще с МВД является важным, и у нас с ними уже есть рабочие группы. Речь идет о едином номере вместо наших трех. Когда звонят диспетчеру, чтобы полиция знала о выезде "скорой" по какому-то адресу и могла помочь. Что касается обучения самих полицейских и пожарных, то чтобы они также могли оказывать помощь, потому что "скорая" не всегда может приехать быстро", - отметила Супрун.

Также глава Минздрава выступила за ужесточение штрафов в отношении водителей, которые не пропускают автомобили скорой помощи на дороге.

"Это сотрудничество, которое есть не только между полицией и министерством или местными властями, а сотрудничество или понимание наших граждан: когда едет "скорая", они должны пустить ее, чтобы она могла проехать. Это просветительская работа, это работа с нашими гражданами и водителями, чтобы они понимали, что это важное дело. Многие из вас, наверное, были за границей и видели, что когда едет "скорая", то все ее пропускают. У нас этого не происходит, потому что нет штрафов. Хотя на бумаге они существуют, но не штрафуют", - сказала она.

Подытоживая, и. о. министра рассказала о намерении обратиться в МВД с предложением усовершенствовать сотрудничество.

"Будем общаться с МВД о сотрудничестве по каждому вопросу, включая сопровождение полицейских или хотя бы чтобы они штрафовали тех, кто не пропускает", - отметила она.

Ранее "Страна" писала о том, что Супрун разгромила лечебные свойства соды, перекиси водорода и расторопши.

Также мы сообщали, что в Минздраве рассказали, как будут лечить пациентов без декларации.