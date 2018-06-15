В пятницу, 15 июня, на чемпионате мира по футболу в группе "В" пройдет центральный матч дня. Чемпионы Европы, сборная Португалии в Сочи играет со сборной Испании.

"Страна" ведет онлайн - репортаж о поединке.

Португалия - Испания. Текстовая трансляция матча

03 Пенальти в ворота Испании. Начо сбил Криштиану Роналду.

(02) Португальцы завладели мячом и атакуют попеременно правым и левым флангом. Вынесли мяч из своей штрафной соседи чемпионов Европы по Пиринейскому полуострову.

21.00 (01) Испанцы разыграли с центра поля. С Богом! Поехали!

Фото: twitter.com/BellaGaur

20.56 Джанлуко Рокки - главный судья сегодняшнего матча.

20.53 Звучат национальные гимны Португалии и Испании.

20.47 Болельщики прибывают к стадиону Фишт. Видео.

20.26 Напоминаем - все околофутбольные события мы освещаем в Дневнике Мундиаля.

20.19 Стартовые составы команд.

Португалия: Патрисиу, Седрик, Пепе, Фонте, Геррейро, Бруну Фернандеш, Моутиньо, Карвальо, Гуэдеш, Бернарду Силва, Роналду..



Испания: де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Иньеста, Сильва, Иско, Диего Коста.

20.10 Фернанду Сантуш, главный тренер сборной Португалии перед матчем излучал уверенность и позволил себе даже высокомерный тон.

"Мы готовы. Моя команда уверена в себе. Испанцы играют в одном стиле на протяжении последних десяти лет. Я не жду сюрпризов", - заявил Сантуш на предматчевой пресс-конференции.

20.00 Новый главный тренер Испании Фернандо Йерро на предматчевой пресс-конференции заявил, что команда с уважением относится к чемпионам Европы.

"Мы должны уважать чемпиона Европы, но мы верим в наших игроков и в идеи, над которыми они работали последние два года", - рассказал испанец.

19.50 Чемпионы Европы остановились на базе в подмосковном Кратово, и вот так готовились там к своему первому поединку на чемпионате мира.

Видео: RT

19.40 Хоть сборная Португалии и выйдет на матч в ранге чемпионов Европы, без поддержки фанатов ей не обойтись. Поэтому лидер команды, Криштиану Роналду, накануне матча выложил в своем Instagram очень красноречивое фото с одним словом - Believe (Верить).

Фото: instagram.com/cristiano

19.30 Кстати, один из оракулов Мундиаля, выдра по кличке Гарри из сочинского зоопарка, предсказала сегодня победу португальцам.

Выдра - оракул, фото: sochi.ru

19.20 Игра Португалии и Испании пройде в Сочи на стадионе "Фишт".

Так выглядит сочинский стадион "Фишт", фото: Наш Дом Сочи

19.15 На первую тренировке под руководством Йерро, игроки "фуриа роха" были сама сосредоточенность и серьезность. На лицах игроков сборной Испании не было и тени улыбок.

Новый тренер испанцев Йерро озвучивает план занятий на первой тренировке, фото: Чемпионат

19.00 Сборная Испании стала самой громкой сенсацией турнира еще за два дня до старта Мундиаля. Главный тренер команды Хулен Лопетеги был с треском отправлен в отставку за то, что подписал контракт с мадридским Реалом.

Президент футбольной федерации Испании Луис Рубиалес был в шоке от такого развития событий, ведь Лопетеги три недели назад продлил контракт с национальной командой до 2020-го. Реакция главного футбольного чиновника страны не заставила себя ждать и он назначил новым главным тренером команды - Фернандо Йерро.