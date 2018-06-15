На подготовку и проведение ЧМ-2018 в России потратили шесть лет и более $11 миллиардов.

Об этом пишет Bloomberg.

Кубок мира по футболу стал для России попыткой прорвать международную изоляцию после аннексии Крыма, отмечает издание, поскольку "от Екатеринбурга до Калининграда чемпионат охватит города, мало кто из иностранных гостей посещал раньше".

Однако экономисты отмечают, что ЧМ-2018 не даст большой импульс экономике, а любой рост будет недолговечным. Экономисты говорят, что лучшее, на что может надеяться Россия - небольшой рост курса рубля.

Напомним, что ранее "Страна" публиковала расписание игр, все результаты матчей и положение команд в группах чемпионата мира по футболу в России.

Как сообщала "Страна", в Кремле объяснили жестикуляцию Путина на матче Россия.