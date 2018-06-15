В Киеве сотрудники патрульной полиции помешали главе консульского отдела посольства России в Украине Ивану Заворину доехать до дома за рулем авто после употребления алкоголя. Об этом на своей странице в Facebook сообщает сообщество "Киев Оперативный".

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как утверждают в сообществе, в ночь с 14 на 15 июня российский консул отдыхал в грузинском ресторане "Чачапури", где он употребил алкоголь, после чего сел за руль служебного Volkswagen с дипломатическим госномером D001199. Это заметила журналистка телеканала СТБ Елена Лунькова, которая поехала за ним и вызвала полицию. Он был остановлен инспекторами на улице Борщаговской. От медосвидетельствования мужчина отказался.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Из-за положений Венской конвенции правоохранители не смогли составить протокол на дипломата и эвакуировать его автомобиль.

"Поэтому, дождавшись, пока патрульные оформят рапорты - он просто ушел с места", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что полиция назвала имя российского дипломата, пойманного под Киевом пьяным за рулем.

Также мы сообщали, что в Мукачево хронически пьяного водителя лишили прав на 62 года.