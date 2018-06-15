На церемонии открытия чемпионата мира по футболу произошел досадный инцидент. Британская поп-звезда Робби Уильямс в ходе прямой транляции показал миллионам зрителей средний палец.

Американская телекомпания Fox принесла извинения зрителям за столь грубый и неприличный жест британской звезды.

Об этом передает The Telegraph.

"Поскольку событие транслировалось в прямом эфире, мы не знали, что произойдет во время выступления Робби Уильямса. Мы приносим свои извинения", - заявил представитель телекомпании Fox.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

"Страна" ведет Дневник ЧМ-2018. И рассказывает как проходит второй день Мундиаля.

Также мы сообщали, что Россия разгромила Саудовскую Аравию в первом матче ЧМ-2018.