Певица Светлана Лобода обнародовала фрагмент клипа на песню "Случайная".

Видео появилось на ее странице в Instagram.

"Была в нашей жизни история, инсценированная одним телевизионным каналом. Тяжелое было время, но жизнь все расставила по своим местам...", - прокомментировала ролик украинская певица. К тексту она добавила хэштег "мы вернемся".

Судя по отрывку, в центре криминально закрученного сюжета певица, за которой охотится папарацци. А через несколько секунд после появления героиня клипа становится свидетельницей преступления, которое совершается у нее на глазах.

Напомним, что Лобода показала тизер нового клипа, где танцует с большим животом.

Как сообщала "Страна", украинская певица Светлана Лобода призналась в любви к российскому коллеге.