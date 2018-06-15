Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил освятить место выступления украинской группы "Хамерман Знищує Віруси", которая 14 июня в рамках фестиваля Porto Franko вышла на сцену практически обнаженной - артисты едва прикрыли половые органы.

Об этом Марцинкив написал в Facebook.

"После вчерашнего выступления в дворце Потоцкого поручил Гайдару освятить место проведения мероприятий! Организаторы, а это благотворительный фонд Шевченко (скорее всего, речь о фонд нардепа Александра Шевченко – Прим. Ред.) гарантировали соблюдение нравственных норм и христианских ценностей! Мы, конечно, за проведение мероприятий, но не таких! Посоветуйте, как действовать в таких обстоятельствах, несмотря на обвинении в политическом преследовании организаторов???", – написал Марцинкив.

Фото: facebook.com

На такое заявление мэра уже среагировал арт-директор фестиваля Илья Разумейко (в Facebook - Elias Spricht).

"Напомню, что организатором фестиваля PORTO FRANKO является оргкомитет фестиваля, а не фонд Шевченко (он является одним из (крупнейшим, но не единственным) партнером, вместе с облгосадминистрацией и городским советом, австрийским культурным институтом, литовским посольством, и еще многими институтами).

Поэтому по всем вопросам программы, мероприятий, эстетики и др, пожалуйста, обращайтесь в оргкомитет фестиваля, он несет за это 100% ответственность.

У нас на фестивале все прекрасно и с христианскими ценностями, и с исламским, и с буддистскими. А то, что мы не согласовали нашу программу с инквизиторским отделом городского совета — то проблемы коммуникации, долго искали кабинет инквизиции и не нашли.

Если вы хотите цензурировать искусство и привлекать художников к ответственности за то, что они делают на сцене: предлагаю Вам направить своих представителей в следственный комитет Российской федерации: у них на этой ниве прекрасный опыт, они с вами поделятся своими методами", - написал Разумейко.

Фото: facebook.com

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