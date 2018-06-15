Пассажиры самолета, выполнявшего рейс 4406 Анталия-Киев сняли на видео момент жесткой посадки лайнера в аэропорту "Киев" имени Сикорского. Видео опубликовано ТСН.

По словам автора видео, экипаж самолета даже не объяснял пассажирам, что происходит.

"Их не было никого. Походу молились. Мы же все в самолете были готовы к смерти", - рассказал автор видео.

Напомним, вечером 14 июня в 20:40 самолет авиакомпании Bravo, выполнявший рейс 4406 Анталия - Киев UR-CPR, во время приземления выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находились 169 пассажиров - никто из них не пострадал.

Ранее "Страна" писала о том, что рассказали пассажиры про аварийную посадку самолета в Жулянах.