В пятницу, 15 июня, на чемпионате мира пройдет центральный матч дня. В группе "В" чемпионы Европы, сборная Португалии встретится со сборной Испании. "Фуриа роха" перед самым стартом Мундиаля оказалась в очень непростой ситуации. Главный тренер команды Хулен Лопетеги был отправлен в отставку, и сборную экстренно возглавил Фернандо Йерро.

Капитан сборной Испании Серхио Рамос рассказал об атмосфере в команде после отставки Лопетеги.

Об этом передает Чемпионат со ссылкой на Мirror.

"Такое ощущение, что мы как будто на похоронах, но на самом деле мы на чемпионате мира – это прекрасное событие. Нам нужно как можно скорее двигаться вперёд. Хулен Лопетеги был частью нашей команды, он помог нам пройти квалификацию. Но я думаю, что сборная Испании важнее личных интересов. Я, как капитан, был проинформирован об этой ситуации, но решения принимают совсем другие люди.

Нам не следует больше концентрироваться на этом. Нам играть с чемпионами Европы, и чем раньше мы забудем все произошедшее, тем лучше для нас. Я приехал на ЧМ-2018 с мечтой. Это первый турнир, где я буду капитаном сборной. Поведу за собой мою страну, мою команду. Это гораздо важнее", - заявил Рамоса.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия разгромила Саудовскую Аравию в первом матче ЧМ-2018.