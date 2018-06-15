Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Кремль отреагировал на информацию о том, что Дональд Трамп якобы заявил на ужине саммита G7, что Крым российский.

Об этом сообщает Газета.ru.

"Вы знаете, такое количество лживых новостей, или "fake news", что не стал бы никак комментировать, потому что мы не знаем, насколько они достоверны. Ни вы, ни мы не присутствовали на этих закрытых встречах "семерки", и, конечно, мы не можем судить о степени достоверности этих новостей", - сказал Песков.

Напомним, что BuzzFeed, ссылаясь на анонимные источники в дипломатической среде, написал, что во время ужина Трамп сказал, что Крым принадлежит России, поскольку все его жители говорят по-русски. Также он удивился поддержке Украины, поскольку это одна из самых коррумпированных стран в мире.

Как сообщала "Страна", пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что официальной реакции на сообщения СМИ о заявлении Дональда Трампа, что Крым российский не последует, поскольку это непроверенная информация.