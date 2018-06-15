В период с 20 марта на заработки за рубеж выехали 246 тысяч украинцев. Такую информацию предоставляет сайт ukrainianpeopleleaks.com, на котором можно увидеть подсчет покидающих страну украинцев в онлайн-режиме.

По данным ресурса, каждые 30 секунд один гражданин Украины отправляется за рубеж.

По словам министра иностранных дел Павла Климкина, ежемесячно Украину оставляет более чем 100 000 украинцев, сообщает "112 Украина".

"Нам государственная пограничная эмиграционная служба дала цифру стабильную, сколько людей наших находится за границей, по их данным, а фактически работают. Это 3 миллиона 200 тысяч человек. Дело в том, что миграция наша, она очень неоднородна. Огромная масса людей выезжает на временную работу, сезонную работу. И выехав на два-три месяца, они потом возвращаются. Едут другие. И такой круговорот, если взять массу людей, которая задействована в миграции, то их достаточно большое количество. Но постоянно за границей находится 3 миллиона 200 тысяч человек", - заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Ранее "Страна" писала о том, что заробитчане перевели из Польши в Украину $3,2 миллиарда.

Также мы сообщали, что Рева предложил заробитчанам покупать стаж, а взамен пообещал пенсии.