Сегодня, 15 июня в Херсонский городской суд доставили для рассмотрения ходатайства следствия руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого обвиняют в госизмене.

Об этом сообщил адвокат Андрей Доманский, пишет РИА "Новости".

"Заседание уже начинается, но что за ходатайство, мы пока не знаем", — сказал он.

Перед началом заседания Вышинскому удалось немного пообщаться с отцом, приехавшим из Днепра. На заседании также присутствуют представители ОБСЕ, рассказал адвокат.

Защита подала ходатайство об отводе судьи, "так как она уже принимала участие в заседаниях", сообщил Доманский.

Ранее "Страна" сообщала, что Вышинский отказался от украинского гражданства и обратился за помощью к Путину.

Также российский омбудсмен Москалькова посетит в херсонском СИЗО журналиста Вышинского.