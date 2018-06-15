В это воскресенье, 17 июня, в Киеве пройдет Марш равенства в поддержку ЛГБТ. На "КиевПрайд" планируют собрать около пяти тысяч человек - если получится, то это будет рекорд.

Впрочем, по факту людей в центре столицы будет больше: обычно такие парады требуют огромного количества полицейских. В этом году их тоже будет около пяти тысяч. Ведь на участников "Прайда" каждый год охотятся националисты, избивая тех, кого смогут поймать.

В этом году ситуация особенно накалилась и стоит на опасной растяжке. Политически против Марша равенства выступили влиятельные силы во власти. Одновременно ЕС призвал руководство Украины содействовать проведению гей-парада.

"Страна" собрала всю информацию о марше, который состоится послезавтра.

Конспирация в центре Киева

Марш начнется в 9:00 у оперного театра по улице Владимирской, 50. На Facebook-страничке акции говорится о том, что ей интересуются чуть более тысячи человек.

Зная о том, чего ожидать по опыту прошлых лет, организаторы Марша уже опубликовали инструкцию по безопасности для тех, кто собирается участвовать в мероприятиях. Они подчеркивают, что все должны трезво оценивать риски и решать сами, приходить или нет.

Тех, кто решит участвовать, просят не опаздывать, поскольку полиция не будет пропускать людей за ограждение после начала Марша. Кстати, впускать будут только тех, кто прошел регистрацию на официальной странице прайда в интернете - это для того, чтобы в колонну не затесались провокаторы.

Также в инструкции говорится о том, какие вещи необходимо взять с собой. Это документы, наличные деньги для такси и т.д, пара жетонов на метро (даже если участник не собирается пользоваться этим транспортом), вода, что-то для перекуса, аптечка, а также кепка, футболка или другая одежда, в которую лучше переодеться после марша, чтобы недоброжелателям было сложнее опознать участников.

Также участникам советуют не надевать крупные серьги, шарфы, платки и другие вещи, за которые человека легко схватить и удерживать.

Рекомендуется не вступать ни в какие конфликты; если пытаются отнять плакат или флаг – лучше отдать без сопротивления; ничего не брать в руки от оппонентов и не бросать ничего в ответ; в случае необходимости сразу же обращаться к волонтерам и полицейским.

Все эти меры предосторожности продиктованы опытом прошлых лет.

Конные атаки, петарды и побои. Марш-2017

Марши равенства всегда проходят в сопровождении нескольких тысяч полицейских, за специальными ограждениями, чтобы максимально избежать беспорядков. Предпринимаются и дополнительные меры безопасности.

Так, одной из них в прошлом году было закрытие ближайшей к месту проведения марша станции метро – на нее пускали только участников мероприятия. На самой станции и в вагонах и вдоль всего маршрута движения поездов было усилено присутствие стражей порядка.

Несмотря на все меры, радикально настроенные активисты пытались сорвать парад в защиту ЛГБТ - никакой ответственности они за такие действия, как правило, не несут.

В прошлом году во время Марша равенства происходили стычки с радикалами, а противники марша взорвали петарду. Три человека пытались заблокировать движение колонны ЛГБТ, взявшись за руки и встав перед правоохранителями, которые шли во главе колонны для обеспечения безопасности. В результате началась потасовка, движение было остановлено на несколько минут.

Кроме того, противники Марша заняли позиции в парке Шевченко, поэтому запланированный маршрут пришлось менять в последний момент, чтобы избежать конфликтов. Еще до начала марша радикалы перекрыли улицу Владимирскую около красного корпуса университета Шевченко и атаковали полицейскую конницу.

Во время Марша равенства 2017 были задержаны шесть человек, их отпустили в тот же день. Что не помешало ему стать самым масштабным в Украине за всю историю - около 3000 человек приняло в нем участие.

Бывали стычки на аналогичных Маршах и в других городах. Так, в 2016 году в Одессе во время мероприятия было задержано 20 человек: полиции удалось предотвратить нападение на участников манифестации "Одесса-Прайд". Полицейский спецназ жестко заблокировал группу активистов около музея Морфлота.

Нападавшие представились членами организации "Сокол", которая позиционирует себя как "молодежная общественная организация спортивно-патриотической молодежи, заботящаяся о судьбе белой расы и национальной идеи". Уже после окончания марша равенства произошла потасовка между небольшой группой радикалов и полицией.

А в 2017-м широко проанонсированный Марш равенства в Одессе закончился, так толком и не начавшись. Участники не смогли дойти до горсовета из-за протестующих. Сторонники прав ЛБГТ собрались в Одессе на Приморском бульваре возле памятника Дюку де Ришелье. Туда же пришли противники проведения мероприятия, поэтому колонна так и не начала двигаться. Участники акции устроили так называемую "сидячую забастовку". Их увозили с Приморского бульвара автобусами.

В этом году 16 мая в Запорожье на бульваре Шевченко возле здания Запорожского городского совета состоялась акция в поддержку ЛГБТ "Радужный флешмоб". Во время мероприятия один из граждан бросил в толпу петарду и пытался убежать, но был задержан полицией. В результате взрыва пострадал один полицейский.

"Сафари-2018"

В этом году на участников прайда собираются устроить сафари - об этом заявила феминистка Елена Шевченко. Она сообщила об угрозах в свой адрес накануне марша.

Позже ее слова повторила уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова. Она призвала власти не допустить дискриминации участников марша. Омбудсмен напомнила, что радикально настроенные граждане ежегодно пытаются сорвать марш ЛГБТ, и предупредила, что на этот раз они планируют устроить "сафари".

"И на этот раз публичная дискуссия вокруг этого мероприятия приобретает угрожающей окраски. Угрозы устроить так называемое "сафари" с призами за каждого избитого правозащитника, публичные договоренности о различных проявлениях ксенофобии во время проведения акции - все это заставляет меня обратиться ко всем гражданам и к каждому отдельно", - отмечает Денисова.

Омбудсмен отметила, что особая ответственность за высказывания, которые "прямо или косвенно могут привести к разжиганию розни и провокации физического насилия и противостояния, лежит именно на политических деятелях и государственных чиновниках, поскольку именно их слова в подавляющей степени формируют общественное мнение".

Денисова уже направила обращение к председателю Национальной полиции Сергею Князеву и Киевскому городскому голове Виталию Кличко с просьбой принять в рамках все возможные меры для обеспечения беспрепятственного и безопасного проведения Марша равенства.

На ресурсах националистических организаций уже появились анонсы акций. В одном из приватных Facebook-чатов националистов призвали ночевать в парке Шевченко, чтобы с утра ждать шествия ЛБГТ.

Пресс-Секретарь Правого сектора Артём Скоропадский сообщил "Стране", что была подана заявка на проведение с 8 утра в тот же день на том же месте акции за семейные ценности.

"Их будет защищать 7 тысяч сотрудников полиции. Разумеется, драться с ними из-за пи*арасов мы не будем. Мы на час раньше проводим свою акцию за семейные ценности, против содомии, против однополых браков и союзов, против пропаганды ЛГБТ. У нас в акции участвуют представители церковных организаций, добровольческих батальонов, Правого сектора. Мы подали заявку на участие 10 тысяч человек. Нам говорят, вы не имеете права выходить в том же месте. Почему они имеют право, а мы нет? У нас акция в 8 утра. Мы никаких провокаций устраивать не собираемся, мы хотим защитить семейные ценности".

"Особое мнение" семьи Турчинова

Хоть омбудсмен Денисова и высказывалась за спокойное проведение марша, не все в ее политической силе - "Народном фронте" - разделяют толерантное отношение к гей-парадам.

Жена и сын секретаря СНБО Александра Турчинова накануне марша высказались против "гомодиктатуры". А Кирилл Турчинов, который является заместителем главы молодежного крыла "Народного фронта", сходил на марш за семейные ценности.

Мероприятие, которое очевидно оппонирует Маршу равенства, проходило под лозунгом: "Счастливая семья – здоровая Украина". Его цель – обратить внимание общества и власти на моральные и духовные основы семьи и брака как союза мужчины и женщины, необходимые для гармоничного воспитания и здорового развития детей.

В свою очередь, супруга Александра Турчинова написала статью о грядущих Содоме и Гоморре. Анна Турчинова в своей авторской колонке уделила внимание "гомодиктатуре", как в среде противников ЛГБТ принято называть "навязывание терпимости" к нетрадиционной сексуальной ориентации.

Она, в частности, раскритиковала учебную программу Министерства образования. "С сентября вашим детям расскажут, что вы уже не родители. Надеюсь, что правительство вместе с президентом положат конец этому мракобесию. Иначе мы скоро увидим Содом и Гоморру", – говорится в статье под названием "Гомодиктатура. Как развращать детей".

По мнению Анны Турчиновой, гендерная идеология, целью которой является преодоление гетеросексуальности и создания нового типа человека, добралась в Украине до школ. Супругу секретаря СНБО шокировали рекомендации по редактированию учебников для первоклассников. В частности, эксперты советуют не изображать девочек, играющих в куклы, и мальчиков-хулиганов.

Изображения людей за стереотипными занятиями (женщина занимается хозяйством, мужчина лежит на диване и смотрит телевизор), по мнению экспертов, приведут к неправильным установкам. Кроме того, эксперты советуют избегать слова "родители" и использовать вместо него слово "родные". Есть и другие вещи, которые могут показаться неприемлемыми сторонникам традиционных семейных ценностей.

"Надеюсь, что и правительство вместе с президентом положат конец этому мракобесию. Иначе мы скоро увидим Содом и Гоморру вживую", - резюмирует в своей статье Анна Турчинова.

Голоса против проведения прайда послышались и из структур, близких к "Народному фронту". Так бывший советник главы МВД Арсена Авакова Илья Кива заявил, что проблема ЛГБТ в Украине "высосана из пальца", а "гомосексуализм - достаточно агрессивная культура, которая за 30 лет изменила полностью сознание и манипулирует сегодня вами".

Реакция Запада

Страсти накануне гей-парада кипят настолько сильно, что за ЛБГТ-активистов заранее вступились в Европарламенте.

Тридцать пять депутатов обратились к представителям украинской власти с просьбой поддержать Марш равенства в Киеве.

Письмо, адресованное президенту Петру Порошенко, украинскому правительству и членам украинского парламента, размещено на сайте евродепутата Ребекки Хармс.

Депутаты напоминают, что один из главных принципов Европейского Союза - обеспечение равных прав для всех, независимо от их пола, национальности, цвета кожи или сексуальной ориентации. Авторы письма приветствуют прогресс, достигнутый для большего соблюдения прав ЛГБТ-сообщества в Украине.

Еще месяц назад посольства Европейского Союза, США и еще 15 стран призвали Украину обеспечить безопасность участников Марша равенства. Совместное заявление подписали послы ЕС, Австралии, Австрии, Бельгии, Кипра, Дании, Канады, Финляндии, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США.

В заявлении отмечалось, что дипломатическое сообщество планирует наблюдать и участвовать в маршах и других событиях, чтобы "засвидетельствовать преданность делу продвижения и защиты прав человека".

То есть на параде ожидаются европейские дипломаты. Будут ли представители украинской власти - неизвестно.