Украина прекратила поставки воды в "ЛНР" со стороны Западной фильтровальной станции и Петровской насосной станции. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Лугансквода".

"15 июня около 4:00 произошло прекращение поставок воды с территории Украины. От КП "Попаснянский районный водоканал" было получено письмо с указанием причины прекращения подачи воды — обесточивание насосных станций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обесточивание Петровской насосной станции привело к гидравлическому удару, вследствие которого произошло повреждение магистрального водовода Д-900 мм.

Предположительно, место аварии находится на участке водовода от линии разграничения до села Обозное Славяносербского района (территория "ЛНР").

Из-за повреждения водовода будет ограничена поставка воды на город Луганск до 20 % и скорректирован график водоснабжения потребителей.

Также будут перебои с водоснабжением в селах Славяносербского района до изменения схемы водоснабжения от городских источников и заполнения магистрального водовода.

Руководством ГУП ЛНР "Лугансквода" в СЦКК направлена аварийная заявка о соблюдении режима тишины на период проведения работ — с 18.06.2018г по 18.07.2018г.

К работам по обнаружению места аварии специалисты приступят только после получения гарантий прекращения огня и обеспечения безопасности при проведении работ.

По состоянию на 9:00 на Западной фильтровальной станции восстановлено напряжение. Но, с учетом обесточивания насосной станции 4-го подъема ЗФС по заявке ООО ТД "Нефтепродукт", с 9:00 15 июня сокращена подача воды на города: Стаханов, Кировск, Брянка, Артемовск, Зоринск.

Предприятие "Лугансквода" возобновит водоснабжение указанных населенных пунктов после восстановления энергоснабжения вышеуказанной насосной станции.

Как сообщала "Страна", 12 июня в Докучаевске во время обстрела в своем кабинете была ранена сотрудница КП "Вода Донбасса".

А 9 июня в прифронтовой Авдеевке из-за остановки Донецкой фильтровальной станции объявили ​​чрезвычайную ситуацию.