Сумская прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно акушера-гинеколога "роддома Пресвятой Девы Марии", которого подозревают в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, из-за чего умер новорожденный мальчик. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"В ходе следствия установлено, что 29 марта 2017 указанный врач, принимая роды, вовремя не провел необходимую диагностику, допустил ряд медицинских ошибок, что привело к возникновению кислородного голодания плода. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, новорожденный мальчик умер через несколько минут после рождения ", - говорится в сообщении.

Согласно заключению экспертизы, смерть ребенка наступила от тяжелой асфиксии при рождении, которая привела к развитию острой сердечно-сосудистой недостаточности.

"При условии своевременного диагностирования дистресса плода, смерти новорожденного ребенка можно было бы избежать", - считают правоохранители.

Действия врача квалифицированы по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее смерть новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Медику грозит наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишением свободы на тот же срок.

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