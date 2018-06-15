Сегодня, 15 июня в Соломенском районе Киева водитель автобуса с детьми умер за рулем, а неуправляемый Mercedes остановил учитель.

Об этом сообщил в Facebook руководитель ресурса dtp.kiev.ua Влад Антонов.

Инцидент произошел 06:20 около Южного вокзал, на улице Ивана Огиенко (бывшая Лукашевича). По предварительной информации, автобус двигался по улице Ивана Огиенко в сторону Воздухофлотского проспекта.

На ходу водителю стало плохо, он упал на руль и потерял сознание – автобус стал неуправляемым.

Транспорт повело и тот задел Chevrolet Lacetti.

В момент аварии в автобусе находились около 25 пассажиров. Все они – ученики языковой школы, которых транспорт забрал с вокзала и должен был доставить к учебному заведению, пишет Антонов.

Автобус самостоятельно остановил учитель – никто из детей не пострадал.

Прохожие остановили полицию, проезжающую мимо, и вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть водителя автобуса, которому было около 50 лет.

Следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства. За медицинской помощью пока никто не обращался, сказали в патрульной полиции.

Фото: facebook.com/dtpua

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео ДТП в Ирпене, где автомобиль снес остановку на страшной скорости.

Также в Киеве за рулем умер водитель городского автобуса.