В Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулем, машину остановил учитель. Фото
Сегодня, 15 июня в Соломенском районе Киева водитель автобуса с детьми умер за рулем, а неуправляемый Mercedes остановил учитель.
Об этом сообщил в Facebook руководитель ресурса dtp.kiev.ua Влад Антонов.
Инцидент произошел 06:20 около Южного вокзал, на улице Ивана Огиенко (бывшая Лукашевича). По предварительной информации, автобус двигался по улице Ивана Огиенко в сторону Воздухофлотского проспекта.
На ходу водителю стало плохо, он упал на руль и потерял сознание – автобус стал неуправляемым.
Транспорт повело и тот задел Chevrolet Lacetti.
В момент аварии в автобусе находились около 25 пассажиров. Все они – ученики языковой школы, которых транспорт забрал с вокзала и должен был доставить к учебному заведению, пишет Антонов.
Автобус самостоятельно остановил учитель – никто из детей не пострадал.
Прохожие остановили полицию, проезжающую мимо, и вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть водителя автобуса, которому было около 50 лет.
Следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства. За медицинской помощью пока никто не обращался, сказали в патрульной полиции.
Фото: facebook.com/dtpua
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