Министерство здравоохранения Украины представило систему профессионального лицензирования врачей. До 2024 все врачи в Украине получат профессиональные лицензии. Об этом на брифинге сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Об этом сообщает УНН.

"Каждые 2-3 года врач будет обновлять свою лицензию. Если есть жалобы, то лицензию можно приостановить. Каждый врач должен иметь действующую лицензию, чтобы работать на своем месте. Лицензия является признанием профессии врача", - сообщила Супрун.

Чтобы получить лицензию, врач должен сдать экзамен, который будет принимать специальная комиссия при Минздраве.

Начнут принимать такие экзамены в 2020 году. Ожидается, что к 2024 году все врачи получат лицензию. При этом в законодательстве этих пунктов пока нет, поэтому нужно будет принять соответствующий закон.

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