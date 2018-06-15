Совещание руководителей иностранных дипломатических учреждений Украины состоится в конце августа. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, пишет Интерфакс.

"Обсуждению наших приоритетов на международной арене я планирую посвятить совещание руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины, которое состоится в конце августа", - сообщил Петр Порошенко во время церемонии подписания закона "О дипломатической службе" 15 июня в Киеве.

Он подчеркнул, что на этом совещании необходимо обсудить и четко определить задачи, которые стоят перед дипломатической службой в ответственный период существования Украинского государства.

"Речь идет не только о защите Украины, это обязательно. Речь идет о развитии и направлении движения нашего государства", - отметил президент.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко наградил орденом и уволил главу Донецкой ВГА Жебривского.

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