"Страна" продолжает вести дневник Мундиаля - ежедневные отчеты с Чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

Вчера состоялось открытие чемпионата. На стадионе "Лужники" спел Робби Уильямс, после чего сборная России разгромила всухую саудитов со счетом 5:0.

Сегодня, 15 июня, состоится три футбольных схватки.

Екатеринбург в 17:00 примет матч Египет-Уругвай, на котором со стороны египтян выступит звезда турнира - полузащитник Моххамед Салах.

В 18:00 на петербургской арене состоится поединок между Ираном и Марокко. Но главный матч этого дня начнется в 21:00 - на стадионе Фишт в Сочи сойдутся Португалия с Испанией.

"Страна" следит за перипетиями этого футбольного дня. Что происходило вчера - читайте в нашем репортаже с открытия чемпионата.

14:43 Телеканал Fox извинился за неприличный жест Робби Уильямся на сцене в Лужниках.

"Поскольку событие транслировалось в прямом эфире, мы не знали, что произойдет во время выступления Робби Уильямса. Мы приносим свои извинения", - заявил представитель Fox.

14:32 11 миллиардов долларов. Именно столько, по мнению агентства Bloomberg, потратила Россия на организацию Чемпионата.

14:21 "Давно уже сборная Украины так успешно не выступала на Чемпионате мира по футболу. Парни не потеряли не единого очка. И ведь есть твердая уверенность, что и в финале не проиграют. Готов поставить на это деньги!", - пишет в Facebook нардеп Борислав Береза.

14:01 Российский шоумен Андрей Бочаров озвучил очередное американское юмористическое шоу. Речь о Чемпионате мира. Понравилась шутка о запрете восточно-европейским женщинам спать с иностранцами - иначе могут докатиться до статуса Мелании Трамп.

13:43 Гендиректор 1+1 Александр Ткаченко рассказал, как украинцы смотрели вчера открытие ЧМ-2018.

"Открытие чемпионата мира по футболу в РФ и матч сборной России (ещё и с речью Путина- вишенка на торте) - посмотрели не на нашем канале - около 3.5 млн украинцев. Это к разговорам в ФБ о том, что надо объявить бойкот футболу.

Смотрели не хуже, чем решающие матчи сборной Украины в отборочном турнире. Я лично смотреть не буду. Все таки не в том месте чемпионат, чтобы радоваться празднику футбола. Но это личный выбор каждого, хотим мы это признавать или нет. И десятки тысяч иностранных болельщиков в стране, которая бешеными темпами закрывается и стремится к изоляции увидят "другую" Россию - глянцевую и нарумяненную. И это - тоже факт.

К чему я это? А к тому, что кроме криков - Долой- есть - свобода выбора, если мы свободная страна. За это и был Майдан, который отстоял европейский выбор Украины. А факты- как бы они нам были неприятны- тоже упрямая вещь.

Непризнание реальности - ведёт в тупик или пропасть. И ещё, очень надоели "патриоты" в сетях, которые всегда знают что делать, кто прав и кто виноват. Расскажите-ка более 3 млн своих соотечественников, как они не правы. Вперёд!".

13:23 Капитан сборной Испании, которая сегодня вечером сойдется с Португалией, рассказал об атмосфере в команде.

"Такое ощущение, что мы как будто на похоронах, но на самом деле мы на чемпионате мира – это прекрасное событие. Нам нужно как можно скорее двигаться вперёд. Хулен Лопетеги (ушедший в оставку тренер сборной - ред.) был частью нашей команды, он помог нам пройти квалификацию. Но я думаю, что сборная Испании важнее личных интересов. Я, как капитан, был проинформирован об этой ситуации, но решения принимают совсем другие люди.

Нам не следует больше концентрироваться на этом. Нам играть с чемпионами Европы, и чем раньше мы забудем все произошедшее, тем лучше для нас. Я приехал на ЧМ-2018 с мечтой. Это первый турнир, где я буду капитаном сборной. Поведу за собой мою страну, мою команду. Это гораздо важнее", - заявил Серхио Рамос.

13:00 Напоминаем главное фото вчерашнего дня.

12:45 Глава Общественного ТВ Украины Зураб Аласания рассказал, почему нардепы так и не отважились запретить трансляцию ЧМ-2018 в Украине - права на которую выкупил телеканал "Интер".

Оказывается, от трансляции не стали отказываться, потому что заработанные с ее помощью деньги пойдут на оплату долгов перед Европейским союзом вещателей.

10:23 "Это эмоции. За победу в спорте не извиняются". Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал жесты президента России на матче РФ - Саудовская Аравия.

08:50 Разгром аравийской сборной в России вызвал переполох в королевстве. Глава Федерации футбола Саудовской Аравии Адель Иззат сообщил, что трое игроков получат взыскание.

06:00 Россия привела Черноморский флот в повышенную боеготовность, утверждают западные информагентства. "Чтобы противодействовать потенциальным попыткам Украины помешать проведению чемпионата мира по футболу", - цитирует Reuters источники в российской армии.

По данным СМИ, дополнительные корабли будут отправлены прежде всего в Азовское море.