Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что официальной реакции на сообщения СМИ о заявлении Дональда Трампа, что Крым российский не последует, поскольку это непроверенная информация.

Об этом сообщает "112 Украина".

"Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них", - сказала Беца.

Напомним, что BuzzFeed, ссылаясь на анонимные источники в дипломатической среде, написал, что во время ужина Трамп сказал, что Крым принадлежит России, поскольку все его жители говорят по-русски. Также он удивился поддержке Украины, поскольку это одна из самых коррумпированных стран в мире.

Как сообщала "Страна", в Белом доме заявили, что ничего не знают о словах Дональда Трампа что Крым российский.