Переговоры с российской стороной по визитам к украинцам, удерживаемым на территории РФ зашли в тупик.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, которая прибыла в Лабытнанги (Тюменская область, Россия), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова, заявляет пресс-служба омбудсмена.

"Людмиле Денисовой руководство колонии, где содержится Сенцов, категорически отказало в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья. Сделано это было без объяснения причин. Учитывая такие действия российской стороны, переговоры по мониторинговым визитам на территории РФ зашли в тупик", - уточнили в пресс-службе.

Денисова также заявила, что отвечать на вопрос о состоянии Сенцова начальник колонии отказался и попросил покинуть территорию учреждения. Она также сообщила, что в связи с отказом позвонила российской уполномоченной по правам человека.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова в свою очередь заявила, что пребывание Денисовой в Ямало-Ненецком автономном округе нарушает достигнутые ранее договоренности.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех удерживаемых в РФ украинских политзаключенных. По состоянию на 6 июня сторона защиты отметила значительное ухудшение сздоровья режиссера, а его сестра сообщила, что в рамках поддерживающей терапии ему вводят по литру глюкозы ежедневно.

Также вчера, 14 мая, Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Россию освободить Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

Ранее "Страна" сообщала, что омбудсмен Денисова едет в Лабытнанги, чтобы встретиться с Сенцовым.

Людмила Денисова прибыла на Ямал сегодня утром, 15 июня. Вчера во время переговоров в России она настаивала на встрече с осужденным Олегом Сенцовым в ближайшее время и отказалась от предложения перенести встречу на дату после 22 июня.

Также писатель Стивен Кинг призвал освободить режиссера Сенцова.