В Старобазарном сквере Одессы в результате жестокого избиения скончался бездомный мужчина. Трагедия произошла вечером 13 июня, однако стало известно о ней лишь сейчас. Об этом пишет издание 048.

Как сообщил источник в полиции, дети-подростки ради забавы бросали камни в бездомных. Один из них пожаловался отцу 10-летнего мальчика, а папа отреагировал неадекватно. Отец мальчика стал избивать бездомного на глазах матери ребенка и других детей. При этом несчастный просил пощады, но это не останавливало мужчину. В результате бездомный от полученных побоев умер на месте происшествия.

Полиция проводит следственные действия, подробности этого жуткого случая правоохранители обещают сообщить позже.

Ранее "Страна" писала о том, что под Белой Церковью пятеро подростков забрасывали камнями автомобили.

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