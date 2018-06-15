Лидер всеукраинского объединения (ВО) "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила с предложением обсудить в обществе парламентскую форму правления канцлерского типа.

Об этом она заявила на всеукраинском форуме "Новый курс Украины" в пятницу, 15 июня в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я хочу предложить для общественного обсуждения парламентскую форму правления канцлерского типа", - сказала Юлия Тимошенко.

При этом лидер объединения отметила, что парламентская форма правления доказала свой приоритет в странах с высоким уровнем жизни населения.

Ранее "Страна" сообщала, что Юлия Тимошенко проведет новый курс. О чем будут говорить на форуме "Батькивщины" 15 июня.

Также мы писали, что на форуме Тимошенко перед ней разделся мускулистый мужчина. Видео.