Лычаковский райсуд Львова обязал Львовскую областную больницу выплатить 500 тысяч гривен родственникам умершего пациента.

Об этом пишет Zaxid.net.

Анестезиолога признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей, что привело к смерти пациента. Ее приговорили к 5 годам лишения свободы, однако освободили от наказания за истечением сроков давности. С областной больницы суд взыскал 500 тыс. грн в пользу родственников умершего.

28 июня 2014 в отделение челюстно-лицевой хирургии Львовской областной клинической больницы пришел 45-летний мужчина, у которого диагностировали одонтогенную флегмону (гнойное воспаление) дна полости рта. Его срочно госпитализировали и готовили к операции, которая состоялась в этот же день.

Как говорится в приговоре суда, анестезиолог сделала более двух неудачных попыток интубации (введение особой трубки в трахею), что негативно повлияло на состояние пациента.

Еще двое врачей-анестезиологов также попытались провести интубацию, но и их попытки оказались неудачными. У пациента остановилось сердце.

Согласно заключению эксперта неудачные многократные попытки интубации врачем-анестезиологом и позднее наложения трахеостомы врачами-ЛОР привели к развитию механической асфиксии и летальному исходу. Непосредственной причиной смерти больного был отек мозга вследствие острой асфиксии дыхательных путей, как результат неудачных попыток проведения интубации трахеи больному.

Судебно-медицинские эксперты также сказали, что трахеостомия была проведена не вовремя, ее нужно было проводить максимум после второй неудачной попытки интубации. Также из-за неудачных попытки интубации нарастала гипоксия (кислородное голодание).

Напомним, что во Львове нетрезвая педиатр вела прием в областной больнице.

Как сообщала "Страна", на Волыни судят хирурга, которого обвинили в смерти пациента.