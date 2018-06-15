Суд обязал Львовскую областную больницу выплатить полмиллиона гривен после смерти пациента
Лычаковский райсуд Львова обязал Львовскую областную больницу выплатить 500 тысяч гривен родственникам умершего пациента.
Об этом пишет Zaxid.net.
Анестезиолога признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей, что привело к смерти пациента. Ее приговорили к 5 годам лишения свободы, однако освободили от наказания за истечением сроков давности. С областной больницы суд взыскал 500 тыс. грн в пользу родственников умершего.
28 июня 2014 в отделение челюстно-лицевой хирургии Львовской областной клинической больницы пришел 45-летний мужчина, у которого диагностировали одонтогенную флегмону (гнойное воспаление) дна полости рта. Его срочно госпитализировали и готовили к операции, которая состоялась в этот же день.
Как говорится в приговоре суда, анестезиолог сделала более двух неудачных попыток интубации (введение особой трубки в трахею), что негативно повлияло на состояние пациента.
Еще двое врачей-анестезиологов также попытались провести интубацию, но и их попытки оказались неудачными. У пациента остановилось сердце.
Согласно заключению эксперта неудачные многократные попытки интубации врачем-анестезиологом и позднее наложения трахеостомы врачами-ЛОР привели к развитию механической асфиксии и летальному исходу. Непосредственной причиной смерти больного был отек мозга вследствие острой асфиксии дыхательных путей, как результат неудачных попыток проведения интубации трахеи больному.
Судебно-медицинские эксперты также сказали, что трахеостомия была проведена не вовремя, ее нужно было проводить максимум после второй неудачной попытки интубации. Также из-за неудачных попытки интубации нарастала гипоксия (кислородное голодание).
Напомним, что во Львове нетрезвая педиатр вела прием в областной больнице.
Как сообщала "Страна", на Волыни судят хирурга, которого обвинили в смерти пациента.