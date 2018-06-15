Сегодня состоялось очередное заседание по делу об убийстве оппозиционного журналиста и писателя Олеся Бузины, обвиняемыми по которому проходят националисты Полищук и Медведько. Суд перенесли на 9 августа по формальному поводу - пришедшим присяжным не дали памятки.

Мать Олеся Бузины Валентина Павловна прокомментировала "Стране" затягивание процесса.

"Я в шоке. Я никак не могла поверить, что органы правосудия такие. Уже полгода идут заседания, они переносят их по два месяца, больше даже. Ну ни в какие рамки это не укладывается. Сегодня заседание перенеслось по их вине - они не вручили присяжным вовремя памятки. И заседание с сегодняшнего дня перенесли на 9 августа", - рассказала Валентина Павловна.

Фото: 2000.ua

При этом, по ее словам, сами присяжные в полном составе на сегодняшнее заседание пришли.

"Это непорядочно, нечестно. Судьи даже не объяснили, почему сначала задержали заседание, потом пришли и объявили, что заседание переносится, потому что они видите ли не вовремя уведомили присяжных. Так это же их вина, так за это же кто-то должен наказание понести. А потом, если по вашей вине перенос, почему вы не назначаете на завтра, послезавтра - что ж сразу на 9 августа?", - задается вопросом мать убитого журналиста.

"Мне сейчас просто хочется крикнуть не то что на весь Киев - на всю планету: посмотрите, что тут делается! И как мне идти на следующее заседание суда, я же не верю уже этим людям!", - отмечает она.

"Я уверена, они просто ждут смерти моей, потому что если я уйду, то дело Олеся канат в Лету. Но они не дождутся. Бог меня сбережет. И я дождусь, и буду знать, кто сделал такое зло, кто лишил меня сына", - добавила Валентина Павловна.

Ранее "Страна" Валентина Бузина заявляла, что "генеральный прокурор перешагнул через нашу фамилию. Бог ему судья".