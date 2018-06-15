Киевское метро в предстоящие выходные - субботу и воскресенье 16 и 17 июня - будет работать на час дольше. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки на своей странице в соцсети.

Фото: facebook.com

"В соответствии с Порядком организации работы городского пассажирского транспорта общего пользования во время проведения Второго фестиваля MotoOpenFest в парке Муромец, утвержденного Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА, 16 и 17 июня работа метрополитена будет продлена на 1 час", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как 20 кадетов в форме проскочили бесплатно в метро Киева.

Также мы сообщали о том, что в Киеве студента с инвалидностью и на костылях не пустили в метро.