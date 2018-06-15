В селе Каролино-Бугаз Одесской области неизвестные в масках избили директора детского дома в ее доме.

Об этом сообщает УНН.

Утром 14 июня в полицию поступило сообщение, что вчетверо неизвестных в масках проникли в дом местных жителей, связали, избили их, похитили деньги и скрылись. С собой злоумышленники забрали деньги, которые были в доме.

Пострадавших госпитализировали с многочисленными травмами.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины. Полиция ищет нападавших.

Советник главы Одесской областной государственной администрации по вопросам защиты детей Артем Поланский сообщил, что разбойное нападение совершили на директора Белгород-Днестровского детского дома Ольгу Форнальчук и ее мужа.

Напомним, что в Одессе из трудового рабства освободили 30 человек, в том числе беременную женщину.

Как сообщала "Страна", в Одессе задержали банду фальшивомонетчиков, которая "штамповала" гривны и инвалюту.