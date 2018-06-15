Представители националистических организаций перекрыли Житомирскую трассу на въезде в Киев из-за дела по убийству писателя и журналиста Олеся Бузины.

Они пытались помешать проехать на работу генпрокурору Юрию Луценко. В итоге ему пришлось пробираться в Киев окольными путями пол улюлюканье радикалов.

Националисты выступают таким образом в поддержку своих соратников - Медведько и Полищука, которые сейчас проходят как обвиняемые по делу об убийстве Бузины (очередное заседание как раз состоялось сегодня).

"Это была реакция националистов на действия прокуратуры в деле Бузины. Когда мотивом преступления называется участие в добровольческом движении и национализм - добровольцы и националисты восстают. Потому что понимают, что сегодня пришли за нами, а завтра за ними", - заявил в Facebook Андрей Медведько, один из обвиняемых в убийстве Бузины.

Фото: facebook.com

Обвинительный акт в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука, обвиняемых в убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины, будет рассматривать суд присяжных 15 июня этого года в 10:30. Это явная победа стороны обвинения.

Как и ходатайствовали обвиняемые, вердикт им будет выносить "смешанная" коллегия - двое профессиональных судей и трое присяжных (их отберёт автоматизированная система).

Ранее "Страна" сообщала, что дело об убийстве Олеся Бузины будет рассматривать суд присяжных.

Также в суде обнулили результаты процесса по убийству Бузины. Дело начали слушать с начала.