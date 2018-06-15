Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что украинский омбудсмен Людмила Денисова, в нарушение достигнутых договоренностей, находится на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, где содержится осужденный украинец Олег Сенцов.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Согласно договоренности президентов, два уполномоченных могут посетить граждан, я и Денисова из Украины. Посетить граждан, которые находятся под стражей: я в Украине, она - здесь. В нарушении нашей договоренности Денисова приехала сейчас в Салехард, где содержится Сенцов", - заявила Москалькова на координационном совете омбудсменов УрФО.

По словам Москальковой, Денисова звонила ей с требованием пустить ее к Сенцову. "Я сейчас запросила у ФСИН письменное подтверждение, в каком он состоянии", - добавила российский омбудсмен.

В тоже время сама Людмила Денисова заявляет, что пока не может встретиться с Олегом Сенцовым. Об этом ей сообщил начальник колонии и с начальник управления исполнения наказания в Ямало-Ненецком автономном округе. Начальник управления попросил украинскую делегацию покинуть территорию колонии, не сообщив о состоянии режиссера.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (Россия) приговорил задержанного в Крыму в 2014 году Олега Сенцова, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества.

В настоящее время режиссер продолжает голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных.

Напомним, что сегодня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в Салехард и направляется в Лабытнанги, чтобы встретиться с украинским политзаключенным режиссером Олегом Сенцовым.

Как сообщала "Страна", Людмила Денисова посетит в России 34 украинских заключенных.