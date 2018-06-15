Украина вынуждена транслировать на своей территории матчи чемпионата мира по футболу-2018. Об этом заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания на своей странице в Facebook.

По его словам, трансляция матчей будет продолжена, так как Украина обязана погасить долг перед Европейским союзом вещателей (ЕСВ), накопленный с 2016 года.

"Дополнительное соглашение о приобретении исключительных прав на показ полного пакета чемпионата мира по футболу в РФ украинскими телеканалами "Интер" и НТН позволяет надеяться на показ НОТУ чемпионата мира в Катаре, который состоится в 2022 году", - написал Аласания.

Он отметил, что Европейский союз вещателей (ЕСВ) угрожал Украине лишением прав на показ следующего чемпионата, а также штрафом. Национальная телерадиокомпания Украины за 8 миллионов гривен приобрела права на трансляцию чемпионата мира по футболу еще в 2010 году. Однако из-за политического давления по мере эскалации конфликта между Украиной и Россией в феврале 2018 года Аласания заявил, что транслировать ЧМ-2018 компания не будет.

Против трансляции высказались глава МИД Павел Климкин, а также ряд нардепов от разных фракций. Телеканалы один за одним стали отказываться от показа ЧМ-2018. Тем не менее 30 мая Inter Media Group (владеет телеканалом "Интер") приобрела у Национальной общественной телерадиокомпании Украины эксклюзивные права на трансляцию матчей Чемпионата мира по футболу-2018.

Фото: facebook.com

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