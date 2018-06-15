Макрон предлагает сделать французский основным языком Евросоюза
После реализации Brexit Эммануэль Макрон предлагает сделать французский язык основным официальным языком Евросоюза.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
"Английский язык, вероятно, никогда ранее не был так представлен в Брюсселе, как во время переговоров о Brexit. Однако это доминирование не является обязательным", - заявил президент Франции.
По его словам, французский язык должен обрести доступ к ряду новых возможностей в рамках ЕС. Например, в аппарате ЕС могут появиться дополнительные курсы французского для чиновников.
В вопросе смены официального языка ЕС президента Франции поддерживает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который регулярно выступает на немецком и французском языках и является уроженцем Люксембурга.
При этом, по данным издания, отказ ЕС от английского языка как официального - это непростая задача. Около 81% всех документов в ЕС составлены на английском языке, в то время как на французском - только 5%, еще 2% - на немецком.
Напомним, что стали известны базовые идеи "плана Макрона" по реформированию ЕС.
Как сообщала "Страна", Меркель поддержала реформу Европейского Союза, предложенную Макроном.