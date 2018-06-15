После реализации Brexit Эммануэль Макрон предлагает сделать французский язык основным официальным языком Евросоюза.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Английский язык, вероятно, никогда ранее не был так представлен в Брюсселе, как во время переговоров о Brexit. Однако это доминирование не является обязательным", - заявил президент Франции.

По его словам, французский язык должен обрести доступ к ряду новых возможностей в рамках ЕС. Например, в аппарате ЕС могут появиться дополнительные курсы французского для чиновников.

В вопросе смены официального языка ЕС президента Франции поддерживает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который регулярно выступает на немецком и французском языках и является уроженцем Люксембурга.

При этом, по данным издания, отказ ЕС от английского языка как официального - это непростая задача. Около 81% всех документов в ЕС составлены на английском языке, в то время как на французском - только 5%, еще 2% - на немецком.

Напомним, что стали известны базовые идеи "плана Макрона" по реформированию ЕС.

Как сообщала "Страна", Меркель поддержала реформу Европейского Союза, предложенную Макроном.