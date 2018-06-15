В Пикузах, на временно оккупированной территории Донецкой области, люди в военной форме стреляли из автомата в 50 метрах от патруля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Наблюдатели оценили это как предупредительные выстрелы, сделанные для того, чтобы заставить патруль покинуть этот район.

Об этом говорится в обнародованном в пятницу отчете СММ ОБСЕ.

"В 14:03 14 июня патруль СММ из шести наблюдателей с двумя бронированными машинами находился в Пикузах (ранее Коминтерново, не контролируемым правительством, в 23 км к северо-востоку от Мариуполя) на углу дорог Т-0519 и С- 051235, где он остановился, чтобы наблюдать свежие следы на асфальте от того, что он оценил как боевой автомобиль пехоты (типа БМП)", - говорится в отчете.

В отчете говорится, что один из наблюдателей вышел из машины, после чего весь патруль услышал две коротких очереди из стрелкового оружия.

"Находясь в одном из транспортных средств один из участников патруля СММ увидел двух мужчин в военной форме, стоящих на расстоянии около 50 м на юг по дороге. Один из мужчин был вооружен АК-74 и стрелял из своего оружия, направленого в общем в сторону СММ вверх под углом 45 градусов. Затем вооруженный человек сделал два-три шага в направлении СММ и выстрелил еще раз в воздух в общем в направлении СММ вверх под углом 45 градусов. После последнего выстрела оба мужчины повернулись и пошли на юг по дороге C-051235", - сообщили в СММ ОБСЕ.

Наблюдатели добавили, что после этого представители СММ немедленно уехали и благополучно вернулись на свою базу в Мариуполе.

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