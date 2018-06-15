В Днепровском районе Киева задержали мужчину, который с ножом напал на прохожего.

Об этом сообщает полиция Киева.

МИстория началась с того, что между двумя незнакомыми мужчинами на улице произошел конфликт. В ходе потасовки один достал раскладной нож и ударил своего оппонента в грудь. Пока свидетели вызвали врачей нападавший сбежал, но вскоре был задержан патрульными. Его доставили в управление полиции.

Полиция выяснила личность задержанного. Им оказался 36-летний киевлянин.

Пострадавшего с ранением грудной клетки госпитализировали.

Начато уголовное производство по части первой статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Напавшему грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, что в Киеве мужчину жестоко избили на кассе супермаркета. Охрана не вмешивалась.

Как сообщала "Страна", в Киеве на Академгородке в массовой драке ранили ножом мужчину.