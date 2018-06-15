На форуме Тимошенко перед ней разделся мускулистый мужчина. Видео
Сегодня, 15 июня, в Киеве на форуме "Новый курс Украины", организованном партией Юлии Тимошенко "Батькивщина" произошел казусный случай. На сцену вышел мужчина, который, поговорив с Тимошенко, и вручив ей цветы - внезапно снял перед ней рубашку.
Об этом передает корреспондент "Страны".
Мужчина таким образом прервал выступление Тимошенко.
"Я вас очень люблю. Я вам очень верил. Я надеюсь. Мы хотим в Европу", - сказал ей мужчина, подарив цветы.
"Только так", - ответила ему Тимошенко.
"Надеюсь на это. Буду делать все, чтобы это было так", - сказал новый знакомый ЮВТ и быстро оголил свой торс.
"Спасибо. Большое спасибо", - такими словами проводила непрошенного гостя Тимошенко. На спине у него красовалась надпись - Новый курс Украины.
Видео неожиданного "стриптиза" перед Тимошенко.
Видео: NewsOne
Ранее "Страна" сообщала, что Тимошенко, Гриценко и Бойко лидируют в президентских рейтингах.