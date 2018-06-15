В США в возрасте 87 лет умер барабанщик Доминик Джозеф Фонтана, который работал с Элвисом Пресли, которого называют не иначе как Король рок-н-ролла.

Об этом сообщает ABC News.

О смерти музыканта сообщила его супруга. Фонтана умер в собственном доме в штате Теннесси.

Фото: abcnews.go.com

Фонтана участвовал в создании таких известных песен Элвиса Пресли, как Blue Suede Shoes и Jailhouse Rock, сняла в фильмах с легендой рок-н-ролла. Он присоединился к команде легендарного Элвиса в 1955 году и проработал с ним около 14 лет.

В 2009 Фонтану включили в Зал славы рок-н-ролла.

Напомним, что часы Элвиса Пресли продали на аукционе в 18 раз дороже их начальной оценки.

Как сообщала "Страна", за год покойный Майкл Джексон "заработал $75 миллионов, а Элвис Пресли в два раза меньше.