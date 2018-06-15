Минсоцполитики планирует внедрить полную монетизацию субсидий на оплату услуг ЖКХ с 1 января 2019 года.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба министерства.

"Сейчас идет процесс верификации получателей субсидий, ведь предыдущий раз люди декларировали свои доходы в 2015 году", - сказал он.

По его словам, если обнаружено 50 тысяч человек, среди которых есть владельцы домов с площадью более 200 квадратных метров и квартир более 120 квадратных метров, которые с нулевыми доходами покупали автомобили за 700 тысяч гривен, то будет проведена проверка.

"Монетизация субсидий означает предоставление гражданам денег для оплаты коммунальных услуг, и поэтому нужно обеспечить адресность помощи, чтобы деньги получали именно те люди, которые действительно нуждаются в субсидии", – заявил министр.

Глава Минсоцполитики добавил, что новый порядок предоставления субсидий призван мотивировать граждан экономить энергоресурсы.

"Когда человеку предоставят деньги на руки, то количество сэкономленных энергоресурсов будет прямо влиять на ту сумму помощи, которую человек сможет оставить себе", – пояснил Рева.

Вместе с тем министр анонсировал ужесточение ответственности получателей субсидий.

Напомним, Кабинет министров внес изменения в программу назначения субсидий: со следующего отопительного сезона рассчитывать на субсидию не смогут те, кто скрывает доходы, имеет большие дома или квартиры или имеет теневую занятость.

Ранее "Страна" сообщала, что монетизацию льгот и субсидий украинцам Кабмин рассмотрит уже в третьем квартале.

Также монетизацию субсидий для жильцов проведут в два этапа - Рева.