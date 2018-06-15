Сегодня, 15 июня, были опубликованы результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике, биологии, а также испанскому, немецкому, французскому и английскому языкам.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике, биологии, а также испанскому, немецкому, французскому и английскому языкам размещены на персональных информационных страницах участников.

Таблицы перевода тестовых баллов в рейтинговую оценку (по шкале 100-200 баллов) и таблицы соответствия тестовых баллов оценкам уровней учебных достижений (по шкале 1-12 баллов) опубликованы на сайте Украинского центра оценивания качества образования в разделе "Предметы ВНО".

В случае возникновения сомнений в правильности установки результата участник внешнего независимого оценивания может подать апелляционное заявление в письменной форме в Украинский центр оценивания качества образования. Апелляционные заявления по результатам ВНО можно подавать в течение 5 календарных дней со дня официального объявления результатов внешнего независимого оценивания по определенному учебному предмету, учитывая день объявления (результаты по математике, украинскому языку и литературе, иностранным языкам и биологии объявлены 15 июня). Подробнее с процедурой подачи апелляции можно ознакомиться на сайте Украинского центра оценивания качества образования в разделе "Апелляции".

Участники тестирования текущего года смогут ознакомиться со скан-копиями своих бланков ответов по украинскому языку и литературе, математике, биологии, а также испанскому, немецкому, французскому и английскому языкам. Они будут загружены на страницы участников до 16 июня.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом с ВНО увезли в больницу выпускника с подозрением на корь.

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