Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что в Одесской области полиция из трудового рабства освободила около 30 человек.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Добавлю, что сегодня полицейские подразделения Крым реализовали оперативную информацию и в Овидиопольском районе Одесской области и освободили около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов. Среди них и беременная на 8-м месяце женщина. Ее ни разу не показали врачу", - написал глава украинской полиции.

Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Напомним, что в Запорожье женщина пыталась продать в рабство сына подростка.

Ранее "Страна" писала, как рабы в Украине XXI века собирают арбузы и милостыню.