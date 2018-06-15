В Одессе из трудового рабства освободили 30 человек, в том числе беременную женщину
Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что в Одесской области полиция из трудового рабства освободила около 30 человек.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Добавлю, что сегодня полицейские подразделения Крым реализовали оперативную информацию и в Овидиопольском районе Одесской области и освободили около 30 человек, которых против воли удерживали и эксплуатировали как рабов. Среди них и беременная на 8-м месяце женщина. Ее ни разу не показали врачу", - написал глава украинской полиции.
Фото: facebook.com/sergii.knyazev
Напомним, что в Запорожье женщина пыталась продать в рабство сына подростка.
Ранее "Страна" писала, как рабы в Украине XXI века собирают арбузы и милостыню.
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