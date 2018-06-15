Глава НБУ Яков Смолий представил Совету Нацбанка кандидатуры члена правления Екатерины Рожковой для утверждения на должность первого заместителя и Сергея Холода на должность заместителя главы правления.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка, пишет "Интерфакс-Украина" .

Смолий рассчитывает на поддержку Советом предложенных кандидатур.

В пресс-службе при этом напомнили, что согласно закону "О Национальном банке Украины", правление нацбанка состоит из шести человек: председателя, первого заместителя и четырех заместителей председателя. Заместители назначаются на должности Советом НБУ по представлению главы нацбанка.

Ранее "Страна" сообщала о зарплате в 2,24 млн, часы за 145 тысяч и вклад в 182 гривны - декларация замглавы НБУ Рожковой.

Также продавец банков и куратор новых монет. Что известно о Якове Смолие, возглавившем НБУ.