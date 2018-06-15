Президент США Дональд Трамп утвердил введение пошлин на товары из Китая на сумму около 50 миллиардов долларов. Такое решение американский лидер принял, несмотря на ранее достигнутые соглашения с Пекином.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации источников издания, перед утверждением пошлин состоялась полуторачасовая встреча старших чиновников Белого дома, должностных лиц Администрации президента США, отвечающих за вопросы национальной безопасности, а также представителей Министерства финансов и Министерства торговли США.

Пока неизвестно, когда именно утвержденные тарифы вступят в силу. Предполагается, что 15 июня будет опубликован список китайских товаров, на которые распространятся новые пошлины.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп заявил лидерам G7, что Крым - российский, и спросил, зачем поддерживать "коррумпированную Украину".

Также мы сообщали, что после встречи с лидером КНДР Трамп пожелал всему миру спать спокойно.