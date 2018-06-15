Вчера, 14 июня, во время первой совместной поездки Меган Маркл и королевы Елизаветы II в графство Чешир, Меган Маркл немножко оконфузилась.

Об этом сообщает People.

Несмотря на заметно теплые отношения между Ее Величеством и Меган, в которые никто не верил, герцогиня Сассекская, похоже, несколько разволновалась. Пикантная ситуация случилась тогда, когда Маркл вместе с королевой должны были садиться в машину, однако из-за разговоров с другими людьми она на несколько секунд задержалась.

Фото: twitter.com

Королева вынуждена была остановиться, чтобы пропустить жену внука вперед. Но в свою очередь, Меган пыталась пропустить первой Елизавету II, забыв определенные королевские правила.

"Заходи первой. Или выбирай сама", - сказала Елизавета II Меган, рассказали свидетели. Все же Меган, долго не думая, села первой в автомобиль, после чего к ней присоединилась королева.

Ранее "Страна" сообщала, что Меган Маркл нарушила королевский этикет на дне рождения Елизаветы ІІ.

Также Елизавета II поставила в кабинете фото принца Гарри и Меган Маркл.