В Запорожье задержали женщину, которая пыталась продать своего ребенка-инвалида за 50 тысяч гривен в трудовое рабство. Она была задержана сразу после передачи денег.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Правоохранители получили информацию, что местная жительница намерена продать своего несовершеннолетнего сына. Она предложила другой женщине купить ее сына 2003 года рождения. На вырученные деньги планировала купить землю и заняться бизнесом.

Полицейские установили личность злоумышленницы. Ею оказалась жительница Запорожья 1969 года. Семья состоит на учете службы по делам детей. Женщину неоднократно привлекали к административной ответственности по ст.184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Мальчика направили в Центр социально-психологической реабилитации детей.

Было открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины. Женщине грозит от пяти до двенадцати лет.

Фото: zp.npu.gov.ua

Напомним, что два человека погибли в двух ДТП с участием маршруток в Запорожье.

Как сообщала "Страна", жители Запорожья заблокировали трассу из-за отключения света.