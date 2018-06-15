В Кремле объяснили жестикуляцию Путина на матче Россия - Саудовская Аравия
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, прокомментировал реакцию главы России на голы национальной сборной в матче с Саудовской Аравией, которым 14 июня открылся чемпионат мира по футболу - 2018.
Путин, который смотрел матч вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом и президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино, после каждого забитого россиянами гола разводил руками и улыбался. Пользователи соцсетей предположили, что таким образом глава России извиняется перед саудовским наследным принцем.
Фото: govoritmoskva.ru
"Это эмоции. За победу в спорте не извиняются", - заявил Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Напомним, Россия разгромила Саудовскую Аравию в первом матче ЧМ-2018.
Ранее "Страна" писала о том, что футболистов Саудовской Аравии накажут за поражение от России.