В полиции рассказали некоторые детали трагедии, которая разыгралась в Киеве, вчера, 14 июня, во время страшной грозы и проливного ливня. Погибшей на улице Голосеевской, 14, оказалась 34-летняя сумчанка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

На потерпевшую упала ветка от дерева, которая отломалась в результате бури. Женщина скончалась на месте происшествия.

На место прибыли патрульные полицейские, следователи, спасатели и скорая. Правоохранители установили, что две родственницы направлялись в дом, когда ветка от дерева упала на одну из них. Погибшей оказалась 34-летняя жительница Сумской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства несчастного случая и общаются со свидетелями.

Как сообщала "Страна", вчера было опубликовано видео, как в телевышку на Дорогожичах в Киеве ударила молния.