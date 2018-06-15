В результате взрыва машины в Киеве на улице Чернобыльской один ребенок все еще находится в тяжелом состоянии, трое – в стабильном.

Об этом рассказал заместитель главного врача по хирургической работе "Охматдет" Алексей Бебешко, передает УНН.

Так, по его словам, у мальчика, который находится в тяжелом состоянии, есть проникающие ранения в брюшной полости и подозрение на перфорацию полового органа.

"На утро у него были проникающие ранения в брюшной полости, там два инородных тела, на утро появилось подозрение на перфорацию полового органа, поэтому пациента сейчас хирурги берут для оценки ситуации и удаления этих инородных тел", - сообщил Бебешко.

Также у мальчика повреждено зрение, однако, по словам врача, об этом речь сейчас не идет, сейчас планируется удаление инородных тел, а потом борьба будет идти за зрение.

Три девочки, которые также пострадали в результате взрыва, находятся в стабильном состоянии.

"Состояние их стабильное, две девочки в отделении ортопедии и травматологии. У них множественные проникающие взрывные ранение. Ноги, брюшная полость... По всем произведено диагностическое исследование, компьютерная томография", - отметил Бебешко.

"Мы еще пригасим наших коллег из военно-полевой хирургии, чтобы уточнить, насколько нужны и какие инородные тела надо будет удалять", - заявил он.

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