С детьми нужно обязательно много разговаривать, причем важно вести с ними содержательные диалоги. Это даст ребенку возможность рассказать о своих чувствах, как у него прошел день и так далее.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Разговаривать с ребенком и дать возможность ему высказаться - не только интересно и весело - это также важно для развития", - отметила Супрун.

Регулярные разговоры с детьми улучшают их словарный запас, способность к изучению языков, помогают с правописанием и словесно-логическим мышлением.

Поэтому чем раньше вы начнете разговаривать с детьми - тем лучше. Даже с малышом можно начинать коммуницировать, повторяя разные интересные звуки и отвечая смешной мимикой.

"Беседы с детьми полезны для здоровья - они помогают лучше познавать друг друга и мир вокруг", - подытожила чиновник.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Ранее "Страна" сообщала, что Супрун разгромила лечебные свойства соды, перекиси водорода и расторопши.

Также Супрун рассказала, можно ли вставить вылетающий диск назад в позвоночник.